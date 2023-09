Григор Димитров стартира с победа на шоу турнира във Франкфурт

Григор Димитров започна с победа участието си на демонстративния шоу турнир във Франкфурт. Българинът победи с 3:1 Ян-Ленард Щруф - 14:17, 18:11, 17:9, 14:13.

Според правилата сетовете се провеждат в рамките на осем минути и се взимат предвид спечелените разигравания. Единствено ако се стигне до 2:2 части се стига до “внезапна смърт”, където победителят се определя според това кой ще стигне първи до две поредни точки. Гришо участва с прякора G-Unit, а съперникът му беше Гръмотевицата.

Hey, the G-Unit @GrigorDimitrov is in the place. First match at 7:30 pm vs. Jan-Lennard Struff. pic.twitter.com/0FTOXyRE0j