Григор Димитров започна с убедителна победа на "Ролан Гарос"

Григор Димитров записа изключително убедителна победа в първия кръг на Откритото първенство на Франция – „Ролан Гарос". Българинът се наложи с 3:0 сета над преминалия през квалификациите Тимофей Скатов (Казахстан), в отделните части 6:0, 6:3, 6:2. Двубоят продължи по-малко от два часа.

Григор Димитров приключи срещата с 10 аса и общо 31 печеливши удара на сметката си. Той допусна и 28 непредизвикани грешки, с 10 по-малко от Скатов. Бившият №3 в света веднъж загуби подаването си, като на свой ред стигна до 7 пробива.

A has been spotted on Grigor #Dimitrov pic.twitter.com/YPVEZQzEPw