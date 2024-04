Григор Димитров започва в Мадрид срещу 18-годишен чех

Чехът Якуб Меншик ще бъде първият съперник на Григор Димитров по време на тенис турнира от сериите АТР Мастърс 1000 на клей в Мадрид, след като елиминира в първия кръг представителя на Германия Яник Ханфман.

Меншик се наложи с 6:4, 7:6(3) за малко повече от два часа игра и по този начин регистрира дебютния си успех на състезанието в испанската столица.

Така роденият в Простейов тенисист си уреди двубой в следващата фаза срещу поставения под №9 в основната схема Григор, който стартира участието си директно от втория кръг.

Mensik on the march



The teenager overcomes Hanfmann 6-4, 7-6(3) to book a second round tussle Dimitrov @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/udKSFxV4qp