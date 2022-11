Григор Димитров завършва годината на 28-о място в световната ранглиста

Григор Димитров запази 28-ото си място в актуалната ранглиста на ATP и ще завърши за десета поредна година в топ 30.

Димитров приключи и 2021 година като №28. Най-доброто класиране на Григор в края на сезона беше през 2017-а, когато след титлата от финалите в Лондон той зае третото място.

Димитър Кузманов е №213 и днес започва участие на Чалънджъра в Роан, Франция. Съперник на пловдивчанина е Раду Албот от Молдова.

На същия турнир играе и Адриан Андреев, който е №221 тази седмица. Той ще срещне французина Артюр Фис. При успех двамата български тенисисти ще се срещнат помежду си във втория кръг.

В квалификациите в Роан пък играе Александър Лазаров, който е 278-и в класацията. Във втория кръг днес той ще се изправи срещу естонеца Марк Лаял.

На първото място в света продължава да бъде Карлос Алкарас, който ще пропусне финалите в Торино заради проблем с коремен мускул. Второто място запази Рафаел Надал, на трета позиция се изкачи Стефанос Циципас.

В топ 10 дебютира 18-годишният датчанин Холгер Руне, който заема 10-а позиция.

Welcome to the Top 10, @holgerrune2003!



Just a week after making his Top 20 debut, Holger Rune makes his Top 10 debut, jumping from No. 18 to No. 10 today after winning his first Masters 1000 in Paris.



He's the first Dane to reach the Top 10 in ATP rankings history.