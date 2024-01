Григор Димитров: Здрав съм и това ми позволява да бъде постоянен в играта си

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана доволен от първата си победа през новия сезон, като навръх 1 януари световният №14 срази бившия водач в световната ранглиста Анди Мъри на турнира от категория АТР 250 в Бризбейн, Австралия.

Първата ни ракета трябваше да прави обрат срещу британеца, но в крайна сметка се наложи с 4:6, 7:5, 6:2, а след края на срещата призна, че здравословното му състояние в последно време му е позволило да бъде постоянен в представянето си, макар че в първите минути на двубоя е "усетил ръжда".

Broken Strings: A Series @grigor_dimitrov broke FOUR strings in his match against Murray!#BrisbaneInternational pic.twitter.com/BhuH6G4AGj