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Грузия е готова да възобнови отношенията с ЕС, но отказва да се присъедини към санкциите срещу Русия

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Властите в Грузия неведнъж са заявявали готовността си за сътрудничество с Европейския съюз, за задълбочаване на отношенията и за започване на отношенията от нова страница. Това обаче не трябва да става така, че нашите интереси да бъдат накърнени и големите държави да ни използват за постигане на собствените си цели. Това заяви пред медиите кметът на столицата Каха Каладзе.

По думите му всичко трябва да бъде двустранно и не трябва да има място за издаване на заповеди.

„Отговорът ни е много прост. Властите в Грузия неведнъж са заявявали готовността си за сътрудничество, за задълбочаване на отношенията и за започване на отношенията от нова страница, но не и така, че нашите интереси да бъдат накърнени и големите държави да ни използват за постигане на собствените си цели. Така няма да се получи. Партньорството и приятелството трябва да бъдат двустранни, а не да се гледа отгоре надолу и да се издават заповеди. Защо искаме Европа? Каква беше основната задача и цел? Разбира се – свободата. Те продължават да взаимодействат по същите методи, включително чрез даване на указания. Ако още от самото начало знаеш, че нещо е вредно и носи проблеми за страната ти, ако си разумен управляващ, защитаваш интересите на страната си и те е грижа за твоя народ, разбира се, че не трябва да предприемаш тази стъпка. Имам предвид например присъединяването към санкциите“, заяви Каха Каладзе.

Снимка: GPB - Каха Каладзе: кмет на Тбилиси и генерален секретар на управляващата партия „Грузинска мечта“

По думите му обществото вижда много добре отношението на европейските високопоставени представители и може да направи правилна оценка.

„Ние знаехме и знаем, че присъединяването към санкциите ще бъде вредно за нашата икономика, ще бъде вредно за обикновения човек, който се труди, работи и има принос за икономическото развитие. Защо трябва да предприемаш такава стъпка, която вреди на интересите на твоята страна? Забраняват ни, казват ни, заплашват ни, изнудват ни, че това не трябва да го правите, защо го приехте, а след това самите те правят същото. Мисля, че за обществото е много лесно да направи оценки по посочените въпроси. Особено по отношение на решенията, които идват от страна на европейските високопоставени представители“, отбеляза кметът на Тбилиси.

По материал на Моника Давлианидзе (GPB), публикуван първоначално на 10 ноември 2026 г.

#отношения #санкции #евроинтеграция #Грузия

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