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Хърватия с още два продукта със защитено име на произход - "Бански кестенов мед" и "Чепинско зеле"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Общият брой защитени продукти на страната вече е 54

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Хърватските продукти "Бански кестенов мед" и "Чепинско зеле" (на хърватски – "Чепински купус") получиха защитено наименование за произход (ЗНП) в Европейския съюз, с което броят на хърватските продукти с европейска защита достигна 54, съобщи днес Министерството на земеделието, горите и рибарството на Хърватия, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

Вицепремиерът и министър на земеделието на страната Давид Влайчич заяви, че признанието е резултат от труда на местни фермери и пчелари и от традиции, съхранявани от поколения. Той добави, че скоро към списъка се очаква да бъде включена и славонската шунка.

Банският кестенов мед се произвежда от нектара на питомния кестен в района на Бановина, отбелязва Ен1. Той се отличава с кехлибарен цвят, интензивен аромат на кестенов цвят и характерен изразен горчив вкус. Заявлението за защита е подадено от Пчеларската асоциация на град Петриня в Централна Хърватия с цел запазване на автентичността на продукта и популяризиране на местните пчеларски традиции.

Чепинското зеле е местен сорт бяло зеле от района на Чепинац. Характеризира се с отчетлив аромат, сладко-горчив вкус и фина, хрупкава, но нежна текстура. Производството му е обвързано с конкретен географски район и се основава на местен сорт, признат през 2016 г., посочва Ен1.

Според хърватското министерство европейската защита потвърждава връзката на двата продукта с техния произход и традиционните методи на производство. Тя цели да съхрани специфичните им качества и да подпомогне популяризирането им на европейския пазар.

#"Чепинско зеле" #"Бански кестенов мед" #продукти със защитен произход #Хърватия

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