Волейболният шампион при мъжете Хебър показа титлата на феновете в Пазарджик.

В 18:30 часа привържениците на клуба пред зала “Васил Левски”, за да посрещнат възпитаниците на треньора Камило Плачи.

"Тигрите" победиха Нефтохимик (Бургас) във финалната серия с 3:0 победи. Пазарджиклии триумфират с отличието за втора поредна година. По-рано този сезон шампионите спечелиха и Купата на България, а в началото на кампанията грабнаха и Суперкупата. Така те записаха серия от 30 поредни мача без загуба.

През сезон 2010/2011 ЦСКА също печели както титлата, така и Купата на България. Без загуба в първенството е завършвал и тимът на Марек Юнион Ивкони през сезон 2013/2014.

Капитанът на отбора Иван Станев вдигна победоносно трофея пред градските запалянковци на фона на песента на "Queen" "We are the champions".

