Хеликоптер от авиобаза "Крумово" и три пожарни гасиха пламъци до базата и летище "Пловдив"

Пожар в близост до хангарите с вертолети на авибаза "Крумово" и летище "Пловдив" вдигна на крак военни и огнеборци.

Огънят е възникнал в тревни площ около 9.30 часа, в непосредствена близост до пистата на гражданското летище.

Хеликоптер от авиобазата се включи в гасенето от въздуха, а три противопожарни екипи на земя локализираха огъня.

В района духа силен вятър и военнослужещи от модула за гасене на пожари обхождат терена, за да бъдат изгасени и последните пламъци. Все още на 100 метра от пистата на летище Пловдив има противопожарни екипи.

Беше издадено съобщение от РВД за затварянето на полосата за излитане и кацане до 11.50 часа. Огънят вече е потушен, а работата на летището е възстановена.