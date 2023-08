HELLO, LADS!

Нито един клуб в цялата 135-годишна история на английския футбол не е успявал да стане шампион четири поредни пъти. За всяко нещо си има първи път, са казали хората и май ще се окажат прави. Просто защото наистина е доста трудно да повярваме, че има кой да спре Манчестър Сити. След требъла, който направиха през миналата кампания, „гражданите“ би трябвало да са задоволили глада си за успехи. Но тук проблемът е, че техният отбор просто сякаш продължава да е по-добър от всички останали претенденти. А повярвайте ми, претенденти не липсват.

We’re heading to Athens!



Almost time for our latest stop on the Treble trophy tour — Manchester City (@ManCity) August 10, 2023

Самият Хосеп Гуардиола вчера каза на пресконференцията си преди началото на сезона, че няма как да се повтори успехът от предишната кампания и защита на трофея и на трите фронта – Висшата лига, Шампионската лига и Купата на Футболната Асоциация – изглежда напълно невъзможна. Но дали това не е прах в очите на всички, които чакат с трепет Сити да се провали? Защото наистина доминацията им започва да става потискаща за конкуренцията. 90 точки в крайното класиране вече изглеждат не като химера, а като навик за отбора от „синята“ част на индустриален Манчестър. Всеки сезон те изглеждат все по-мъдри, все по-уравновесени, по-можещи. А вече си имат и онова страшилище в предни позиции, зовящо се Ерлинг Холанд, което е способно да вкарва по 50 гола на сезон във всички турнири, стига да успее да се опази от контузии.

PEP [On winning the Treble] It’s once in a lifetime, I said to the players forget it. We climbed the highest mountain but now we come down the mountain and we start again with the same intention. pic.twitter.com/b1drd6086P — Manchester City (@ManCity) August 10, 2023

Да, Гуардиола ще опита да заблуди противниците със слова, но никой според мен не му вярва, защото испанецът вече отдавна е доказал, че той диша, за да побеждава. И навярно вече се блазни от идеята отново да е над всички в най-силното вътрешно първенство на света. И от идеята да защити короната в Шампионската лига. И от идеята пак да има възможността да направи требъл. От идеята. Но Гуардиола не е и наивен. И много добре осъзнава, че една грешна стъпка (или хайде – няколко) и Манчестър Сити може да бъде задминат все от някой от останалите клубове, които дебнат. „Гражданите“ се разделиха с двама от най-типичните за клуба играчи в последните години – Риад Марез и Илкай Гюндоган, но не се заблуждавайте – не са по-слаби.

Йошко Гвардиола стана най-скъпият защитник в историята преди няколко дни, когато за него бяха заплатени 90 милиона евро. Матео Ковачич внася онова спокойствие в халфовата линия, което плаши останалите отбори. А младоци като Коул Палмър май ще тормозят непрестанно по-малките отбори, особено в по-второстепенните състезания като Купата на Лигата и ФА Къп. Сити е фаворит и това е ясно.

Толкова ясно, че 26 от 27-ата спортни журналисти от ББС, запитани за прогноза за шампион, са предвидили титлата да си остане у Гуардиола и неговите играчи. Само един човек е предположил, че Арсенал може да стъпи на върха. В лагера на Микел Артета наистина се работи усилено. На всички фронтове. Ученикът в занаята на Гуардиола се опитва да убеди играчите си, че трябва да атакуват, да пресират, да не спират да мислят, да не спират да се движат. През миналия сезон Арсенал прекара 248 дни на върха в класирането, преди да се сгромоляса в края и да позволи да бъде изпреварен. Но и това донякъде се дължи на напрежението, което расте с всеки един от тези 248 дни и от идеята, че на хоризонта се очертават все по-ясно контурите на евентуална титла. Бленувана вече толкова години след мосю Арсен Венгер.

В тима към вече превърналите се любимци на „Емиратс“ Букайо Сака, Габриел Мартинели и Мартин Йодегоор, вече са и Деклан Райс, което се смята за един от трансферите на лятото като цяло в Европа, както и Кай Хаверц, чието присъствие може и да е подценявано, но може да се окаже и безкрайно ценно в контекста на контузията на титулярния централен нападател Габриел Жезус. Не бива да забравяме, че Арсенал вече ще има участие и в Шампионската лига, където няма да има лукса да използва предимно резервни футболисти, както беше в Лига Европа през миналия сезон. Формата на „артилеристите“ вероятно няма да спадне драстично, но реалистичната прогноза е за запазване на място в топ 4. Каквато трудно можем да дадем за друг завръщащ се тим в Шампионската лига – Нюкасъл.

Get your popcorn ready



We Are United drops at midnight tonight on Amazon Prime for all UK and Nordic fans!



International fans, make sure to register for updates on when it will be available in your market. ️ — Newcastle United FC (@NUFC) August 10, 2023

„Свраките“ ще играят в турнира на богатите (каквито всъщност вече са и те) за първи път от 20 години и времената на Алън Шиърър. Но дори и техният симпатичен мениджър Еди Хау ще трябва да признае, че оцеляването в топ 4, гарнирано с достойно представяне в най-комерсиалния клубен турнир, изглеждат слабо вероятни. Още повече – има достатъчно състави, които са разярени след случилото се преди няколко месеца и сега ще преследват футболната си вендета. Челси и Ливърпул най-вече. „Сините“ от Лондон са с нов мениджър – Маурисио Почетино и разполагат с огромен брой футболисти. Те вече не плашат никого, но това сякаш в момента им харесва. Смелата прогноза би била, че те могат да са един от съставите в топ 4. Ливърпул пък изглеждаща заплашително в атака, където Клоп може да разчита на Салах, Жота, Гакпо, Диас, Нунес, Собослай и ротациите ще бъдат зловещи, особено ако сте почитател на нашумялата изключително много онлайн игра Fantasy Premier League.

По ирония на съдбата Челси и Ливърпул се срещат още в първия кръг на шампионата – в неделя. Редно е да отбележим и сериозния прогрес, на който се радва най-вече в игрови план Манчестър Юнайтед. Ерик Тен Хаг изглежда като същински работохолик, който копнее да върне славата в Театъра на мечтите и представленията там да завършват с хепиенд за многохилядната публика. А в главни герои на пиесите да се превърнат и непознатите лица – Расмус Хойлунд, Андре Онана, Мейсън Маунт – тези, които дойдоха през това лято на „Олд Трафорд“. Не споменах и една дума за Тотнъм – ако трансферът на Кейн в Байерн Мюнхен стане факт, което е въпрос на часове вероятно, то сезонът за „шпорите“ може да се брои за потенциално опасно разочароващ още преди да е започнал. Истината е, че далече не попадат в полезрението му като тим, който ще се бори за призово място.

Няколко думи за други състави, на които безпристрастните любители е редно да обърнат внимание – атракцията Брайтън и вдъхновената от своя мениджър Астън Вила. Кандидати за изпадане напълно логично са новаците Лутън (ама какъв прекрасен прякор си имат, а – „шапкарите“), както и Шефилд Юнайтед. Моят трети избор би паднал върху Борнемут.

Не споменах нищичко за голмайсторския приз, както правех в превютата за останалите първенства от топ 5. Не мисля, че има смисъл да го правя. Ерлинг Холанд.

Време е да видим заблуждава ли ни Гуардиола и колко точно трофея ще спечели Манчестър Сити през този сезон!

Автор Стефан Георгиев

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok