Херман-Вик се сбогува с биатлона с Малък кристален глобус в спринта

Денис Херман-Вик спечели спринта на 7.5 км в норвежкия зимен център Осло Холменколен. С победата си германката завоюва и Малкия кристален глобус в дисциплината, слагайки по подобаващ начин край на кариерата си.

34-годишната Херман-Вик триумфира в днешния спринт, който бе отложен за днес след гъстата мъгла във вчерашния ден. Състезанието замени първоначално насроченото за днес преследване на 10 км. Германката остави зад себе си на почетната стълбичка шведките Елвира Йоберг и Анна Магнусон. Тя ликува с Малкия кристален глобус с 86 точки пред италианката Доротея Вирер, която финишира едва 23-а. Топ 10 днес допълниха още Клоуи Шевалие и Джулия Симон (Франция), Тереза Воборникова (Чехия), Лиза Витоци (Италия), Янина Хетих-Валц (Германия), Ане Шевалие-Буше (Франция) и Маркета Давидова (Чехия).

Congratulations to the Top 3 of the Women Sprint in Holmenkollen! Way to bring the globe home, Denise!



Denise Herrmann-Wick

Hanna Oeberg

Anna Magnusson



Manzoni/IBU | #biathlon | #hol23 pic.twitter.com/XS9hbLML8N