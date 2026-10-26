Хиляди абонати в северните части на Великобритания са без ток заради бурята "Боело" (СНИМКИ)

Над 82 000 домакинства, учреждения и други обекти са без електричество в резултат на бурята "Боело", която продължава да бушува над северните части на Великобритания, с пориви на вятъра, достигащи 135 км/ч, предаде ДПА.

Екипите, работещи при тежки метеорологични условия, са възстановили електроснабдяването на 344 900 потребители, но 82 600 все още са без ток, съобщи Асоциацията на енергийните мрежи.

Продължават проблемите и при пътното и железопътното движение. "Нет уърк рейл Скотланд" публикува снимка на наводнени железопътни релси и перон на гара в Глазгоу, както и на паднали дървета върху релсите в близост до друга гара.

Зоната с оранжев код, обявена от британската метеорологична служба, обхваща Шотландия, части от Северна Ирландия и най-северните райони на Англия.

"Боело" връхлетя района веднага след бурята "Остин" – първата за сезона, която донесе силни ветрове в южните части на Великобритания в петък. Агенцията по околна среда е издала пет предупреждения за очаквани наводнения в райони на Северна Англия, както и 33 предупреждения за възможни наводнения.

снимки: БТА

Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщи, че към същия час са били в сила 34 предупреждения за наводнения и 11 сигнала за възможна опасност от наводнения.