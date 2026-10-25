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Оранжев код за опасно време във Великобритания, след като бурята "Боело" връхлетя северните райони

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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оранжев код опасно време великобритания бурята боело връхлетя северните райони
Снимка: БТА
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Великобритания обяви оранжев код за опасно време вследствие на бурята "Боело", която връхлетя северните райони на Англия, Шотландия и Северна Ирландия, като на места поривите на вятъра надхвърлиха 128 км/ч. Британската метеорологична служба обяви оранжевия код за опасно време вчера в 21.00 ч. местно време.

Бурята "Боело" минава през Великобритания след бурята "Остен", която в петък донесе силни ветрове в някои части от страната. Проливни дъждове се изляха на места в югозападната част на Англия, Северен Уелс и Шотландия. Стотици домакинства в Югозападна Англия останаха без електричество. От компанията "Нешънъл Грид" съобщиха, че до 19.00 ч. вчера електрозахранването е било възстановено за 131 225 обекта.

Оранжев код за силен вятър – втората степен на опасност според метеорологичната служба, е в сила за цяла Шотландия и Северна Англия, до град Карлайл, до 21.00 ч. днес. Метеорологичната служба предупреждава, че бурята "Боело" създава опасност за живота заради летящи отломки и мощни вълни. Хората са посъветвани да останат на закрито, доколкото е възможно.

Агенцията по околна среда издаде 66 предупреждения за възможни наводнения в Англия. Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщи, че към 5.00 ч. са били в сила 30 предупреждения за наводнения.

"Бурята "Боело" ще се усети в цяла Великобритания този уикенд, като най-силните ветрове и най-големият потенциал за смущения ще бъдат на север. Хората трябва да се подготвят за възможни затруднения, особено при пътуванията и електрозахранването", заяви главният синоптик на метеорологичната служба Джейсън Кели.

Той посъветва хората да обезопасят разхвърляните вещи навън, да планират предварително пътуванията си и да следят последните прогнози и предупреждения.

Бурята "Боело" вече причини някои смущения. Няколко полета на летище Дъблин бяха отменени. Светлинно шоу в Ливърпул, както и някои събития в Лондон, също няма да се състоят. Затворени бяха и различни туристически обекти.

#лошо време във Великобритания #оранжев код #Великобритания #буря

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