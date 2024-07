Холгер Руне аут от Олимпийските игри в Париж

Още едно звездно име в тениса се оттегли от участие на Олимпийските игри в Париж. След като Яник Синер се отказа дни преди церемонията на откриването на най-големия спортен форум, това стори и Холгер Руне. Датчанинът обяви новината чрез своя официален X профил. Причината за оттеглянето 21-годишния тенисист е контузия в китката.

I am really sorry that I will be unable to play the Olympics. It's something I've been looking forward to playing and being a part of.

I have played with pain in my wrist throughout both the clay and grass season, so I have to take the medical recommendations seriously. I will…