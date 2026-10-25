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Хулио Веласкес: Напълно сме забравили мача в четвъртък

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Спорт
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Старши треньорът на Левски даде пресконференция преди предстоящия шампионатен двубой с Арда.

хулио веласкес всичко подобрява
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди предстоящия шампионатен двубой с Арда. Испанският специалист увери, че играчите му вече са забравили мача с Виктория (Пилзен) и мислят изцяло за предстоящата среща с Арда. Веласкес разкри, че Радослав Кирилов, Асен Митков и Гашпер Търдин ще пропуснат мача за първенството.

„Напълно сме забравили мача в четвъртък. Опитахме се да го предадем и на футболистите това нещо. Изцяло сме фокусирани в следващия мач срещу Арда, които са един доста добър отбор. Естествено, аз смятам, че това е правилната нагласа. Използваме мача в четвъртък, за да покажем на футболистите някои добри неща, които сме направили, но трябва да имаме правилна нагласа, за да контролираме нещата. Ако искаме като голям клуб да се представяме добре, трябва да управляваме тези ситуации. Независимо дали биеш, падаш или правиш равен, трябва да си с манталитет и нагласа за следващия. В момента единственото, което ни интересува е мачът с Арда“, започна Веласкес.

„Относно футболистите, които не могат да играят, това са Кирилов, Гашпер и Асен Митков. Когато говоря за предварителна информация, имам предвид Гашпер, защото за Асен и Кирилов беше ясно. Днес обаче Търдин не тренира с групата. Нашата идея е утре да го направи, но има вероятност да поискаме да натрупа тренировъчни минути. Но утре ще решим на 100 процента какво ще направим“, каза още испанецът.

„Всички отбори, които не са на най-високо ниво, имат проблем с това превключване от Европа към родния шампионат. Има го този риск. Разбира се, не говоря за отбори като ПСЖ, Манчестър (Сити), Реал (Мадрид) или Барселона. Говоря за едно средноевропейско ниво. Това е най-важната част – да имаш един правилен манталитет във всеки момент. Но когато видя начинът, по който футболистите усещат и приемат нашите думи, виждам, че работим по правилния начин. Важно е ние да сме с правилната нагласа, какъв ще е резултатът е друг въпрос. Виждам отбора фокусиран, зрял и с ясна идея за играта“, продължи Веласкес.

„Арда имат подобна идея, както предните пъти, когато се изправяхме срещу тях. Естествено, промениха някои играчи, а това понякога променя и начина на игра. Особено когато са у дома, те са опасни и няма да бъде лесно за нас. Трябва да разберем мача, да го изиграем добре и да се опитаме да го спечелим. Лесно абсолютно никога няма. Най-важното е да имаме правилната нагласа, да се концентрираме върху нещата, които имат значение. Със сигурност виждайки футболистите мисля, че ще бъде така. Следващата стъпка е да се опитаме да разберем какво ще направи противникът и да имаме правилна нагласа към тях. Не трябва да мислим, че нещо ще бъде лесно. Реалността е точно обратната. Знаете, че нашият противник ще се опита да направи нашия живот труден“, каза още испанският специалист.

„Никога не се знае кое е по-добре и кое по-зле. Това е програмата, която са ни определели и нашата работа е да планираме нещата по най-добрия възможен начин. Трябва да менажираме моментите на тренировка, почивка и възстановяване. Както ви казах, много съм доволен от начина, по който футболистите са фокусирани върху следващия мач и следващия турнир. В крайна сметка ако имаме 4 дни, ще се адаптираме, ако имаме 2, пак ще се адаптираме. Най-важно е да имаме манталитет на победител“, завърши Веласкес.

#Първа лига 2026/2027 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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