Ибрахимович продължи договора си с Милан

Нападателят на Милан Златан Ибрахимович продължи договора си с клуба за сезон 2020/2021, обявиха в Туитър от италианския тим.

"Ибра се завърна!", пише в съобщението.

Според италианските медии, договорът между двете страни е за една година, а заплатата на шведа ще бъде 6 милиона евро.

38-годишният швед премина в Милан през януари тази година.

През миналия сезон той записа 20 участия за тима, вкара 11 гола и направи 5 асистенции.

@Ibra_official IZ back!

How Zlataned are you from 1 to Zlatan?#SempreMilan pic.twitter.com/6zX5J0csNB