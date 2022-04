Ига Швьонтек се оттегли от турнира в Мадрид

Световната №1 в тениса при жените Ига Швьонтек отказа участие от турнира в Мадрид от категорията WТА 1000. Причината за решението ѝ е контузия на дясното рамо.

Полякинята използва социалната мрежа "Туитър", за да уведоми последователите си, че тялото ѝ се нуждае от почивка, след интензивния тенис в продължение на месеци.

"След интензивни последни седмици, успях да спечеля четири турнира подред, но сега е време да се погрижа за рамото си, в което има умора още от турнира в Маями. Нямах възможността да му отделя необходимото внимание. Нуждая се от почивка от интензивните мачове, за да обърна внимание на травмата по подходящия начин. Затова, за жалост, се оттеглям от турнира в Мадрид. Тялото ми се нуждае от почивка. Ще използвам времето, за да се подготвя за турнирите в Рим и Париж. Ще се видим там скоро. Надявам се да играя много пъти в Мадрид за в бъдеще", написа тя.

Unfortunately my team and I decided that I need to withdraw from Madrid. I hope to see you next year.

Razem z moim teamem zdecydowaliśmy, że niestety wycofam się z turnieju w Madrycie. pic.twitter.com/SQ4lJUwhPd