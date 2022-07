Ига Швьонтек се завърна на победния път

Ига Швьонтек победи сънародничката си от Полша Магдалена Фрех с 6:1, 6:2 в на турнира по тенис на червени кортове в полската столица Варшава с награден фонд 251 750 долара.

Поставената под №82 в световната ранглиста при жените спечели първия си серис гейм, след което лидерката в подреждането наложи своята доминация и затвори сета при резултат 6:1.

Във втората част равенството се запази до 2:2 гейма. 21-годишната лидерkа в схемата на надпреварата отново каза своята дума, за да сложи точка на спора и да се поздрави с успеха след 1 час и 15 минути игра.

