Ига Швьонтек завоюва титлата на тенис турнира в Пекин

Поставената под №2 в схемата Ига Швьонтек спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Пекин (Китай) с награден фонд от 8.1 милиона долара.

Полякинята, която дебютира в надпреварата, победи лесно на финала рускинята Людмила Самсонова с 6:2, 6:2 за 69 минути.

Швьонтек направи четири пробива в мача и завоюва пети трофей за тази година и общо 16-и в кариерата си. Тя е първата тенисистка след Серина Уилямс, която печели пет или повече титли в два поредни сезона, след като американската направи това през 2014 и 2015 година.

IGA DOING IGA TYPE THINGS @iga_swiatek secures her first Hologic WTA 1000 trophy of the season and her 16th career title!!!#ChinaOpen pic.twitter.com/OEyBL5lbwK