Играчът на Бъфало в НФЛ Дамар Хемлин загуби съзнание в мача срещу Синсинати

Играчът на Бъфало Билс Дамар Хемлин е в критично състояние, след като колабира на терена по време на мача срещу Синсинати Бенгалс от Националната футболна лига на САЩ. Двубоят в Синсинати бе прекъснат и впоследствие отложен, след като 24-годишният Хамлин се строполи на терена в средата на първата част и трябваше да получи спешна медицинска помощ, включително и сърдечен масаж.

До инцидента се стигна след тежък сблъсък между Хемлин и играча на Бенгалс Тий Хигинс, след който за момент Хемлин се изправи, след което падна на земята. Хемлин бе откаран в болница в Синсинати, а от НФЛ съобщиха, че състоянието му е критично.

"Мислите и молитвите на всички от Бъфало Билс са с теб, Дамар", написаха в Туитър от отбора.

The thoughts and prayers of all of Bills Mafia are supporting you, Damar. pic.twitter.com/lDWNAOEPX4