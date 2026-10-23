Илиан Илиев с откровено признание: На два пъти бях готов да напусна Черно море

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев излезе с официална позиция относно трудния период, през който преминава варненският клуб. Опитният специалист призна, че на два пъти е бил готов да напусне поста си заради незадоволителните резултати, но след разговори и сериозен размисъл е решил да остане и да продължи работата си начело на "моряците“.

Илиев пое изцяло отговорността за представянето на отбора, като подчерта, че няма намерение да търси оправдания в бюджета, кадровите проблеми или напускането на ключови футболисти през последните години.

"След всичко, което се случва в клуба и около него през последните седмици, съм длъжен ясно и отговорно да заявя моята позиция. За спортно-техническите резултати на Черно море отговорност нося единствено аз“, заяви наставникът.

Специалистът призна, че изграждането на практически нов състав се оказва по-трудно от очакваното. Според него една от основните причини за колебливото представяне е невъзможността новопривлечените футболисти да се адаптират достатъчно бързо към игровата философия и характера на отбора.

"Няма да обсъждам бюджета или броя на футболистите в състава. Още когато поехме задачата да изградим изцяло нов отбор, бях наясно с предизвикателството и колко трудно ще бъде, предвид важните футболисти, които ни напуснаха през последните години. Към този момент трябва да призная, че не се справяме по начина, по който всички искаме. Не можем да интегрираме все още новите футболисти към нашия стил на игра и характера на отбора, и вината за това е моя“, допълни Илиев.

Най-силното признание в позицията му беше свързано с възможността да се раздели с Черно море. Треньорът разкри, че два пъти е обмислял сериозно подобно решение, но привързаността му към родния клуб е надделяла.

"Поемам пълната отговорност за представянето на отбора. На два пъти през този труден период бях готов да си тръгна, но след разговори и много размисъл прецених, че не мога да оставя родния си клуб в подобна ситуация. Затова останах, защото вярвам, че моята отговорност е не да избягам от проблемите, а да направя всичко възможно, за да помогна те да бъдат преодолени“, обясни той.

Илиев посочи, че пред Черно море предстоят шест изключително важни срещи, в които отборът трябва да покаже промяна както в представянето си на терена, така и в резултатите. Наставникът даде да се разбере, че е готов да понесе последствията, ако варненци не успеят да преодолеят кризата.

"Пред нас има шест изключително важни мача, в които трябва да покажем промяна както в играта, така и в резултатите. Ако това не се случи и до края на сезона отборът не успее да излезе от опасната зона, аз ще поема своята отговорност докрай“, категоричен беше специалистът.

Въпреки напрежението и недоволството сред привържениците, Илиев отправи специален призив към феновете да останат зад отбора. Според него именно в подобни моменти подкрепата от трибуните е особено важна, за да могат футболистите да възвърнат увереността си и да променят негативната тенденция.

"Въпреки основателното недоволство сред феновете, сега отборът има нужда от подкрепа повече от всякога. Обстановката е тежка, но единственият начин да излезем от тази ситуация е да бъдем заедно. Призовавам нашите привърженици да застанат зад отбора в този труден момент“, заяви треньорът.

В заключение Илиан Илиев подчерта, че бъдещето и интересите на Черно море трябва да бъдат поставени над личните амбиции и решения на всеки, който е част от клуба.