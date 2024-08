Илия Груев и Лийдс с ново равенство в Чемпиъншип

Илия Груев и Лийдс Юнайтед не успяха да се преборят за първа победа през новия сезон в Чемпиъншип. Българинът и неговите съотборници завършиха наравно 0:0 при гостуването си на Уест Бромич Албиън в мач от втория кръг.

На стадион „Дъ Хоутърснс българският национал бе на терена през целия двубой и получи една от най-високите оценки, но дори това не помогна за йоркширци да се поздравят с успеха и по този начин записаха второ поредно равенство. Така футболистите на Даниел Фарке заемат 13-то място във временното класиране на втора английска дивизия с 2 точки. На 23 август (петък) Груев и компания ще гостуват на Шефилд Юнайтед.

