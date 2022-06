Илия Груев-младши ще играе в Първа Бундеслига

Немският футболен клуб Вердер Бремен удължи договора на българския футболист Илия Груев-младши.

От тима публикуваха официална информация на своя сайт, от която става ясно, че той влиза в плановете на треньора за сезон 2022/23.

Синът на Илия Груев не скри, че е много щастлив да продължи работата си с Вердер Бремен.

Той премина през академията на тима. Футболистът се присъедини към Вердер Бремен на 15 години през лятото на 2015 година.

️ “I’ve proudly been a Werder player for eight years now and I’m glad to be staying."



More on Ilia Gruev's contract extension https://t.co/H2tKrOsSGB#werder pic.twitter.com/EydFN7Vg29