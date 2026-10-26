Илияна Йотова печели гласовете в Турция

Интересен беше изборният ден в Турция – празни секции, празни коридори, без напрежение, без дълги опашки, без шатрите и дърнеците с кафе и чай. Въпреки че никой не го каза в прав текст, очевидно това беше бойкот. Мнозинството не се яви пред урните, което означава, че мнозинството се присъедини към бойкота на ДПС в знак на протест срещу ареста на ключови и знакови фигури и кметове в три общини в България.

Малко над 7000 са гласувалите в страната на президентските избори в 78 секции.

Два пъти повече гласове за Илияна Йотова и Кирил Вълчев в сравнение с Андрей Гюров и Георги Кандев. Илияна Йотова печели 55% от гласовете в Турция за сметка на 26,4% за Андрей Гюров и Георги Кандев.

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