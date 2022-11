Инфантино: Критиците на Мондиала са лицемери, феновете ще оцелеят без бира

Президентът на ФИФА Джани Инфантино направи пламенна защита на Световното първенство в Катар на официалната си пресконференция преди началото на Мондиал 2022.

Изборът на Катар за домакин на Мондиала е обект на сериозни критики, но Инфантино не е съгласен с тях.

Срещу Катар има сериозни обвинения за погазване на човешките права, криминализация на ЛГБТИ общността и ужасяващи условия на труд за мигрантите работници, които са довели до смъртта на над 3000 от тях.

"I don't have to defend Qatar they can defend themselves. I'm defending football and injustice."



