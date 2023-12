Интер Маями и Лионел Меси ще започнат новия сезон в МЛС на 21 февруари

Аржентинската футболна звезда Лионел Меси ще стартира първата си пълна кампания в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) на 21 февруари, когато Интер Маями ще започне редовния сезон 2024 у дома с мач срещу Реал Солт Лейк, обявиха от Лигата.

Клубът на Меси, към който той се присъедини през юли, след като подписа договор за две години и половина, ще бъде отново в светлината на прожекторите четири дни по-късно, когато Маями гостува на Лос Анджелис Галакси. Сред 34-е мача от редовния сезон, клубът на Меси ще посети и Орландо Сити на 15 май по време на Седмицата на съперничеството в МЛС. Последният мач на Маями от редовния сезон е на 19 октомври срещу Ню Инглънд Революшън.

