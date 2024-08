Интер разочарова Лече за първа победа в Италия

Интер постигна първи успех през новия сезон в Серия А. Актуалните първенци сломиха Лече след 2:0 в мач от втория кръг.

На стадион „Джузепе Меаца“ точни за „нерадзурите“ бяха Матео Дармян и Хакан Чалханооглу, които нанесоха второ последователно поражение на играчите, водени от Лука Готи.

Футболистите на Симоне Индзаги са първи в класирането на италианския елит на този етап с 4 точки. От своя страна тези на Готи се намират на последната 20-та позиция и без точка. В следващия кръг тимът от Милано ще има за съперник Аталанта на свой терен на 30 август (четвртък), а Лече ще посрещне Каляри ден след това.

