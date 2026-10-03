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Испания продължава без грешка в Лигата на нациите след успех над Чехия

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Лидерът в световната ранглиста на ФИФА е безгрешен в турнира, след три победи в три кръга.

Испания Родри
Снимка: БТА
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Испания победи Чехия с 3:1 в мач от третия кръг на Лига А в Лигата на нациите. Лидерът в световната ранглиста на ФИФА е безгрешен в турнира, след три победи в три кръга.

Световните шампиони откриха резултата на стадион "Нуево Карлос Тартиере" в Овиедо още в 6-ата минута. Ламин Ямал стреля от границата на наказателното поле и изпрати топката в горния далечен ъгъл.

Възпитаниците на Луис де ла Фуенте продължиха да нападат и заслужено удвоиха преднината си в 35-ата минута. Родри се възползва от отбита топка в пеналтерията и стреля от движение за 2:0.

След почивката гостите погледнаха по-смело към противниковата врата и намалиха изоставането си в 69-ата минута. Адам Хложек изведе Иржи Слама в наказателното поле с подаване по земя. Крайният защитник се разписа с шут по диагонала.

Футболистите на Сантяго Дения бяха близо до изравнителен гол, но попадение на Райън Дон Надери не бе зачетено заради засада.

Надеждите за равенство претърпяха крах в 85-ата минута, когато Ладислав Крейчи получи втори жълт картон за задържане на Роберто Фернандес Хаен и бе изгонен.

Иберийците се възползваха от численото си предимство и подпечатаха успеха си с гол в предпоследната минута на редовното време. Антонин Кински изби удар на появилия се от резервната скамейка Виктор Муньос, но резервата Микел Мерино оформи крайния резултат при добавката.

Испания оглавява класирането с пълен актив от 9 точки. Чехия остава на последната 4-а позиция в подреждането без спечелена точка.

В ранния мач от групата Англия разгроми Хърватия със 7:0.

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