Испания се промъкна на полуфинал в Париж след обрат

Националният отбор на Испания се превърна в първия финалист на олимпийския турнир по футбол при мъжете на Игрите в Париж. Съставът на Сантиаго Санчес отказа Мароко с 2:1 в първия полуфинал, който се изигра на стадиона в „Марсилия“.

Фермин Лопес и Хуанлу Санчес се разписаха за испанците, а точен за мароканците бе Софиан Рахими от дузпа. Успехът е пореден триумф за „Ла Фурия“ през лятото, след като само преди по-малко от месец мъжкият национален отбор триумфира на Евро 2024. За последно фуриите са били на олимпийски финал през 1992 година в Барселона, където печелят златото.

В спора за трофея испанският тим играе с победителя от втория полуфинал между Франция или Египет, докато играчите на Тарик Сектиуи ще срещнат загубилия от въпросната двойка в мача за бронза.

