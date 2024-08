Дипломатически усилия и още призиви за сдържаност в Близкия изток

Президентът на САЩ Джо Байдън е обсъдил с края на Йордания Абдула усилията за деескалация на напрежението в Близкия изток, се посочва в съобщение на Белия дом. Телефонният разговор между двамата идва след необичайното посещение на йорданския външен министър Айман Сафади днес в Иран.

Френският президент Еманюел Макрон и лидерите на Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия отправиха общ призив за сдържаност в Близкия изток. В социалната мрежа Екс Макрон съобщи, че е разговарял с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед и със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Тримата призовават всички действащи лица да покажат отговорност и сдържаност, за да бъде избегнат регионален пожар.

Je me suis entretenu avec le Président Mohamed bin Zayed et le Prince héritier Mohammed Ben Salman sur la situation au Proche-Orient.



Nous appelons tous les acteurs à la responsabilité et à la retenue pour éviter un embrasement régional.



Personne n'a intérêt à une escalade.