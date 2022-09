Испания се завърна на европейския връх след успех над Франция

Испания е новият европейски шампион по баскетбол. Испанците победиха Франция с 88:76 точки във финала на Евробаскет 2022, игран в зала "Мерцедес-Бенц Арена" в Берлин.

В германската столица "Ла Фурия Роха" започна срещата далеч по-резултатно от своя съперник. Още в първата четвърт испанците изградиха двуцифрен аванс при резултат 18:7. През втората част възпитаниците на Серджо Скариоло продължиха с резултатните си отигравания в преден план и с кошове на Уили Ернангомес, Лоренцо Браун, Хуанчо Ернангомес и Дарио Брисуела изградиха преднина от 21 точки. Французите реализираха 11 поредни точки, за да смъкнат разликата на 10 на почивката - 37:47.

47 ️ 37



