Испания се завръща в календара на световния рали шампионат (WRC) през 2025 година

Испания ще се завърне в календара на световния рали шампионат (WRC) от 2025 година с Рали Гран Канария, обявиха организаторите в понеделник.

Надпреварата се провежда за пръв път през далечната 1976 година, но едва през следващата ще направи своя дебют във WRC.

През 2026 година пък състезанието ще отпразнува своя половинвековен юбилей, като по този повод се планира за въпросното издание програмата включва отсечки в Северозападна Африка и Гран Канария.

За последно Испания прие кръг от световния рали шампионат през 2022 година, когато се проведе Рали Каталуния, което дълги години беше част от календара на WRC.

A new asphalt challenge awaits the WRC in 2025