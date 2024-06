Италия отново е шампион във волейболната Лига на нациите за жени

Италия триумфира в Лигата на нациите по волейбол за жени. На финала в Банкок "адзурите" се наложиха с 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20) срещу Япония.

Италианският отбор контролираше изцяло събитията на полето, като имаше сериозно превъзходство на блокада и в атака. Азиатките успяха да спечелят единствено третия гейм, когато играта вървеше точка за точка.

ITALY IS THE NEW CHAMPION!



Egonu, Danesi & Team Italy are VNL Champions for the second time! They beat Japan by 3-1 in the gold medal match .



Congrats, Italy!



️ #VNL2024 schedule - https://t.co/F5Qmmecbzo.



Watch the matches on VBTV.



#volleyball #VNLBangkok pic.twitter.com/OQX4jTQ7Dt