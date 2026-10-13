Ива Иванова стартира успешно на международния тенис турнир на клей в Стара Загора

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на международния тенис турнир на клей в Стара Загора с награден фонд 40 хиляди евро.

Иванова се наложи над Никол Гадиент (Швейцария) с 6:3, 2:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и седем минути.

Българката поведе с 4:1 в първия сет и го спечели с 6:3, но в намалото на втората част допусна три пробива, изостана с 1:4 и отстъпи с 2:6. Ива Иванова обаче взе аванс от 3:0 в решителния трети сет, стигна до 5:2 и приключи мача при 6:3.

Във втория кръг Иванова ще срещне четвъртата поставена италианка Федерика Урджези.

24-годишната Беатрис Спасова, която получи "уайлд кард" от организаторите, надигра сънародничката си Елена Пападопулу с 6:3, 6:1 за 64 минути.

Други три български представителки Андрея Глушкова, Даниела Димитрова и Илина Илиева отпаднаха на старта на сингъл.