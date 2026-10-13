БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти,...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет

Беатрис Спасова с успешен старт на международния турнир в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди евро.

Беатрис Спасова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Българската тенисистка Беатрис Спасова се класира за втория кръг на единично на международния турнир на червени кортове в Стара Загора с награден фонд 40 хиляди евро.

24-годишната българка, която получи "уайлд кард" от организаторите, надигра сънародничката си Елена Пападопулу с 6:3, 6:1 за 64 минути. При 3:3 в първия сет Спасова спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат. Във втората част тя поведе с 5:0, допусна единият пробив да бъде върнат, но с нов брейк сложи край на срещата.

Следващата съперничка на Беатрис Спасова ще бъде победителката от двубоя между Бианка Елена Барбулеску (Румъния) и втората поставена Луисина Джованини (Аржентина).

В другия мач с българско участие до момента Андрея Глушкова отстъпи на четвъртата поставена Федерика Урджези (Италия) с 3:6, 1:6 за 76 минути.

В турнира поединично по-късно днес играят още три българки. Ива Иванова срещу Никол Гадиент (Швейцария), Даниела Димитрова срещу петата поставена Каролина Алвеш (Бразилия), а Илина Илиева срещу Валерия Артьомова (Русия).

Също днес в надпреварата на двойки ще участват пет български дуета.

Свързани статии:

Силно българско присъствие на тенис турнира в Стара Загора с 13 национални представителки
Силно българско присъствие на тенис турнира в Стара Загора с 13 национални представителки
Росица Денчева е поставена под номер 1 в надпреварата от категория...
Чете се за: 03:45 мин.
#тенис турнир в Стара Загора 2026 #Беатрис Спасова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
2
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
3
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
4
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
5
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
6
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
5
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Още от: Български тенис

Силно българско присъствие на тенис турнира в Стара Загора с 13 национални представителки
Силно българско присъствие на тенис турнира в Стара Загора с 13 национални представителки
Елизара Янева показа характер и обърна италианка на старта в Майорка Елизара Янева показа характер и обърна италианка на старта в Майорка
Чете се за: 02:05 мин.
Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира в Катания Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира в Катания
Чете се за: 01:22 мин.
Янаки Милев стартира с победа в квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Италия Янаки Милев стартира с победа в квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Италия
Чете се за: 01:15 мин.
11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора 11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора
Чете се за: 01:57 мин.
Джордж Лазаров спечели първата си титла при мъжете Джордж Лазаров спечели първата си титла при мъжете
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Премиерът Радев призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море Премиерът Радев призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ударите с дронове в Черно море: Всички моряци от кораба "Челси...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Проф. Мариела Генева подаде оставка от ареста като декан на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ