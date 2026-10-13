Беатрис Спасова с успешен старт на международния турнир в Стара Загора

Българската тенисистка Беатрис Спасова се класира за втория кръг на единично на международния турнир на червени кортове в Стара Загора с награден фонд 40 хиляди евро.

24-годишната българка, която получи "уайлд кард" от организаторите, надигра сънародничката си Елена Пападопулу с 6:3, 6:1 за 64 минути. При 3:3 в първия сет Спасова спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат. Във втората част тя поведе с 5:0, допусна единият пробив да бъде върнат, но с нов брейк сложи край на срещата.

Следващата съперничка на Беатрис Спасова ще бъде победителката от двубоя между Бианка Елена Барбулеску (Румъния) и втората поставена Луисина Джованини (Аржентина).

В другия мач с българско участие до момента Андрея Глушкова отстъпи на четвъртата поставена Федерика Урджези (Италия) с 3:6, 1:6 за 76 минути.

В турнира поединично по-късно днес играят още три българки. Ива Иванова срещу Никол Гадиент (Швейцария), Даниела Димитрова срещу петата поставена Каролина Алвеш (Бразилия), а Илина Илиева срещу Валерия Артьомова (Русия).

Също днес в надпреварата на двойки ще участват пет български дуета.