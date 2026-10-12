Силно българско присъствие на тенис турнира в Стара Загора с 13 национални представителки

Тринадесет български тенисистки ще участват в основната схема на сингъл на международния турнир от категория W50 в Стара Загора. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Августа Траяна“ и е с награден фонд 40 000 долара.

Пет родни състезателки успяха да преодолеят квалификациите и да си осигурят място сред участничките в основната схема. Особено впечатление прави представянето на 15-годишната Илина Илиева и 17-годишните Андрея Глушкова и Елена Пападопулу, за които това ще бъде дебют в основната схема на турнир за жени от веригата World Tennis Tour.

Илина Илиева се наложи над Дария Великова със 7:5, 7:6(8), докато Андрея Глушкова постигна драматичен обрат срещу румънката Алексия-Шара Янку след 2:6, 6:4, 7:6(3). Елена Пападопулу също се представи убедително, побеждавайки Рафаела Симеонова с 6:3, 6:2.

Успешно през квалификациите преминаха още Алекса Каратанчева и Даниела Димитрова. Каратанчева не остави шансове на Рая Маркова и спечели с 6:0, 6:2, а Димитрова преодоля Валерия Гърневска с 6:3, 1:6, 6:3.

Осем български тенисистки получиха директно място в основната схема, като сред тях е и поставената под номер 1 Росица Денчева. Националката на България за Били Джийн Кинг Къп ще започне участието си срещу сънародничката си Галена Кръстенова.

Още две изцяло български срещи ще привлекат вниманието в първия кръг. Денислава Глушкова ще се изправи срещу Александра Рангелова, докато Беатрис Спасова ще премери сили с Елена Пападопулу.

Сред останалите интересни двубои са срещите на Илина Илиева срещу рускинята Валерия Артемиева, Алекса Каратанчева срещу поставената под номер 8 Алена Ковачкова от Чехия и Даниела Димитрова срещу петата в схемата Каролина Алвеш от Бразилия.

Елеонора Тонева ще играе срещу сръбкинята Гала Иванович, Виктория Велева ще срещне испанката Анхела Фита Болуда, а Ива Иванова ще се изправи срещу швейцарката Никол Гадиент. Андрея Глушкова пък ще започне участието си срещу италианката Федерика Урджези.

Сериозно българско присъствие ще има и в надпреварата на двойки, където ще участват 17 родни тенисистки. Ива Иванова и сръбкинята Аня Станкович са поставени под номер 1 и ще почиват в първия кръг.

Жребият при двойките предлага и директни сблъсъци между български състезателки. Сестрите Андрея и Денислава Глушкови ще играят срещу Беатрис Спасова и Валерия Артемиева, а Алекса Каратанчева и Дария Великова ще срещнат Рая Маркова и Калина Симеонова.

Турнирът в Стара Загора е петият от категория W50, който България организира през 2026 година. По-рано страната ни беше домакин на надпревари от същия ранг в Хасково, Пазарджик, Пловдив и Бургас.

Победителката в турнира ще получи 50 точки за световната ранглиста, а домакинството предоставя ценна възможност на младите български тенисистки да трупат опит и да се изправят срещу международна конкуренция.