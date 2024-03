Иван Мрънков, Ubitennis.com: Шансовете на финала в Маями са 70:30 за Синер, в Италия харесват много Григор Димитров

Големият финал на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове в Маями, щата Флорида (САЩ) е тази вечер от 22:00 часа, като за а трофея ще спорят шампионът от Australian Open 2024 и нова суперзвезда на италианския спорт Яник Синер и бившият №3 в света и носител на титлата от заключителния Мастърс на 8-те най-добри от Лондон 2017 г. Григор Димитров.

По този повод от спортната редакция на БНТ потърсихме за коментар специалиста Иван Мрънков, който от години работи за най-популярния италиански сайт за тенис - Ubitennis.com и в предишни години е бил единственият акредитиран за чуждестранна медия репортер по време на трите издания на дамския турнир WTA Tournament of Champions (2012-2014) и Sofia Open (2016-2023).

