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Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки на турнир в Египет

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Спорт
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Българката и Карла Попови допуснаха поражение във финала.

изабелла шиникова класира втория кръг турнира търнава
Снимка: БФТенис
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Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

34-годишната българка и Карла Попович (Хърватия), които са поставени под №3, загубиха на финала от вторите поставени Сандра Самир и Ламис Алхюсейн Абдел Азиз с 1:6, 6:7(4) за час и 28 минути на корта.

Вчера на полуфиналите Шиникова и Попович спечелиха без игра след отказ на Фльор де Бресер (Нидерландия) и Теодора Влаич (Сърбия).

Българката има в кариерата си 32 титли при дуетите в турнирите от веригата World Tennis Tour.

#Изабелла Шиникова

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