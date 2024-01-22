Избират Сливенски митрополит измежду десетима кандидати

На своето редовно заседание днес Светият синод на БПЦ разгледа писмо на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, Наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол, с искане да състави измежду лицата с епископски чин листа на кандидатите за митрополитски избор, която да се изпрати на Наместника на овдовелия Сливенски епархийски престол.

Епархийският избор за нов Сливенски митрополит ще се състои на 18 февруари

Синодът определи следната листа на достоизбираеми епископи, кандидати за митрополитския избор в Сливенска епархия:

- Велички епископ Сионий, игумен на Троянската и Бачковската ставропигиални св. обители;

- Знеполски епископ Арсений, първи Викарен епископ на Пловдивския митрополит;

-​ Белоградчишки епископ Поликарп, първи Викарен епископ на Софийския митрополит;

- Агатополски епископ Иеротей, Викарен епископ на Сливенския митрополит;

- Мелнишки епископ Герасим, гл. секретар на Св. синод и председател на ЦН на ПКСХП "Св. Александър Невски";

- ​Смоленски епископ Висарион, втори Викарен епископ на Пловдивския митрополит;

- Константийски епископ Михаил, Викарен епископ на Ловчанския митрополит;

- Браницки епископ Пахомий, Ректор на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски";

- Главиницки епископ Макарий, Викарен епископ на Русенския митрополит;

- Велбъждски епископ Исаак, втори Викарен епископ на Софийския митрополит.

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол, да организира епархийски избор за нов митрополит на 18 февруари 2024 г.

На основание чл. 90, ал. 1 от УБПЦ – БП, на 25 февруари 2024 г. в Синодалния параклис "Св. Цар Борис-Михаил Покръстител" да бъде извършен каноническият избор за нов Сливенски митрополит.

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