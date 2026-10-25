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Изборите в Бразилия: Върховният съд удължи времето за гласуване с два часа

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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изборите бразилия върховният съд удължи времето гласуване два часа
Снимка: БТА
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Бразилският върховен съд удължи с два часа гласуването на балотажа на президентските избори по искане на щаба на държавния глава Луис Инасио Лула да Силва. Първоначално вотът трябваше да приключи в 22.00 часа българско време, но щабът на Лула обвини местните власти в някои градове, че възпрепятстват достъпа на гласоподавателите до обществения транспорт. Болсонаро също поиска удължаване на времето за гласуване заради лошото време в някои райони.

Той спечели първия тур по-рано този месец. Десният съперник на настоящия президент е син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, който получи 27-годишна присъда за опит за преврат след изборите през 2022 г. Тогава Жаир Болсонаро загуби от Лула с 1,8 процентни пункта.

Настоящият президент и неговата Работническа партия представят днешния вот като „битка за демокрация“. Болсонаро-младши обвинява формацията на Лула в корупция и припомня мащабните финансови скандали, които разтърсват Работническата партия от години. Ожесточените нападки между двата лагера по време на предизборната кампания са отказали много избиратели да отидат до урните.

#избори в Бразилия #Луис Инасио Лула да Силва #Жаир Болсонаро #Бразилия

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