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Изкуственият интелект отваря нови възможности за кибератаки, предупреждават експерти

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ebu изкуственият интелект отваря възможности кибератаки предупреждават експерти киберсигурност
Снимка: Снимка: AFP / Фред Тано / Жена минава край празни хладилни витрини за пресни продукти в супермаркет от веригата „Intermarché“ в Невез, Западна Франция (12 октомври 2026 г.). Хладилното оборудване бе размразено след хакерска атака, засегнала френските търг
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Хакерите от групите за усъвършенствани постоянни заплахи (APT) все по-често използват изкуствен интелект на различни етапи от своите операции — от разработването на зловреден софтуер до създаването на фалшиви уебсайтове за стръв. Това разкрива новият доклад за дейността на APT групите, изготвен от изследователския център на глобалната компания за киберсигурност ESET.

Докладът представя дейността на избрани APT групи, регистрирана от изследователите на ESET през периода от април до септември 2026 г. През този период свързани с Китай APT групи са провеждали операции за събиране на разузнавателна информация, като основни техни цели са били държавни институции. Дейността на групите в Близкия изток се е увеличила спрямо предходния отчетен период, главно поради възобновената активност на няколко хакерски формирования, свързани с Иран.

В същото време свързаните с Русия APT групи продължават да подпомагат стратегическите цели на страната, атакувайки държавни органи, организации от отбранителния сектор и военни обекти в Европа, с особено висока интензивност в Украйна.

В доклада се подчертава още, че действията на APT групите, свързани с Беларус, все повече се синхронизират с приоритетите на Русия. Отчита се и че Украйна се превръща във все по-важна цел за групите, свързани със Северна Корея.

„През този изключително интензивен шестмесечен период изследователите на ESET регистрираха редица случаи, в които APT групи са използвали изкуствен интелект (AI) и големи езикови модели (LLM) в различни фази от своите операции. Зловредните актьори използват изкуствения интелект предимно за ускоряване на задачи, които иначе биха изисквали значителни усилия — като разработването на зловреден софтуер и създаването на уебсайтове за стръв“, посочва Жан-Иан Бутен, директор по изследванията на заплахите в ESET.

Източник: ΑMNA

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 6 ноември 2026 г.

#хакерски атаки #кибератаки

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