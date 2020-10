Излезе новият сингъл на Лана Дел Рей

Снимка: БГНЕС/ Архив

Лана Дел Рей пусна първия сингъл Let me love you like a woman ("Нека те обичам като жена") от своя предстоящ албум Chemtrails over the country club.

Парчето се появи на Spotify още преди певицата да направи неговата премиера.

Първоначално се предвиждаше, че новият албум ще излезе през септември, но след това Лана Дел Рей го отложи за 7 януари 2021 г.

Последният албум на певицата излезе през 2019 г.