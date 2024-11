Известни са всичките потенциални съперници на България за баража в Лигата на нациите

Българският национален отбор разбра всички свои потенциални съперници на баражите за влизане и изпадане в дивизия B за Лигата на нациите. След като преди ден бяха ясни имената на Ейре и Словения, към тях се присъединиха още Грузия и Исландия. Последните два станаха известни след последния кръг в турнира.

Confirmed B vs C promotion/relegation playoffs lineup



B:

Georgia

Ireland

Slovenia

Iceland



vs



C:

Slovakia

Kosovo

Bulgaria

rmenia



Draw is on 22 November.

B teams play return legs at home.