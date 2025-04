Национал на Габон почина след падане от сграда в Китай

Трагична новина разтърси футбола. Светът напусна Аарон Бупендза, който е паднал от висока сграда в Китай, където играеше, съобщиха от Габонската футболна федерация, цитирана от АФП. Футболистът на Чжъцзян ФК издъхна само на 28 години.

