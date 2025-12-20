След 2025-а Купата на африканските нации ще се провежда на всеки 4 години

Африканската футболна конфедерация (КАФ) ще провежда континенталния турнир за национални отбори, "Купата на африканските нации", на всеки 4 години, вместо сегашните 2, съобщава Ройтерс след Изпълкома на организацията в Мароко.

Турнирът, който по непотвърдени информации носи близо 80% от приходите на КАФ, се провеждаше на всеки две години от първото си издание през 1957-а година.

В неделя ще започне 35-тата надпрева за Купата на африканските нации, а в първия двубой домакинът Мароко ще се изправи срещу Коморските острови. От понеделник ще има по три двубоя на ден.