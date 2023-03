Джа Морант се завърна и помогна на Мемфис да победи Хюстън

Джа Морант завърши със 17 точки и пет асистенции при завръщането си в игра след наказание, Джарън Джаксън-младши отбеляза рекордните за сезона 37 точки и 10 борби при победата на Мемфис над Хюстън със 130:125 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Дезмънд Бейн завърши с 20 точки, а Тайъс Джоунс - 14 за Гризлис, като всеки от тях добави по седем асистенции, а тимът им спечели втората си поредна титлата в Югозападната дивизията.

Морант, който влезе от пейката, пропусна девет мача, заради санкцията, която му бе наложена, след като по-рано този месец се появи клип как размахва пистолет в стриптийз клуб в района на Денвър. Той влезе в игра след таймаут 3:05 минути преди края на първата четвърт на мястото на титуляра Тайъс Джоунс. Морант игра 24 минути и освен 17-те точки, записа и четири борби.

Джарън Джаксън-младши път отбеляза поне 25 точки в пети пореден мач. За Хюстън Джейлън Грийн вкара 32 точки, докато Кениън Мартин добави рекордните в кариерата си 31.

