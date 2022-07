Джаксън и Лайлс спечелиха титлите на 200 метра с второ и трето време в историята

Ямайката Шерика Джаксън грабна титлата на 200 метра от Световното първенство по лека атлетика в Юджийн, САЩ с изключително бягане.

28-годишната спринтьорка регистрира второто най-добро време в историята на дисциплината - 21,45 секунди, оставайки на едва 11 стотни от световния рекорд на Флорънс Грифит-Джойнър.

"Рекорд на Ямайка, рекорд на световните първенства, най-бързата жена в света, не мога да се оплача. Не мислех за рекорди или бързо време. Знам, че Шели е една от най-добрите в света на виража, така че знаех, че ще е трудно", сподели тя.

