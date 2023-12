Джейлън Брънсън вкара рекордните в кариерата си 50 точки за победата на Ню Йорк Никс над Финикс Сънс

Плеймейкърът на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън вкара девет тройки от девет опита по пътя си към общо 50 точки за победата със 139:122 като гост на Финикс Сънс.

За Брънсън това е рекорд в кариерата, като той бе точен при 17 от всичките си 23 стрелби от игра, а нюйоркчани вкараха общо 17 тройки от едва 29 шута от далечна дистанция.

До края на третата четвърт, който дойде при 99:97 в полза на Финикс, срещата в пустинята на щата Аризона бе равностойна, като двата отбора разменяха водачеството.

Ню Йорк обаче започна последния период със серия от 19:7 точки, която се оказа повратният момент в двубоя.

Освен Брънсън, солиден мач за победителите направиха и другите двама лидери на тима - Джулиъс Рандъл и Ар Джей Барет, които завършиха с 23 и 21 точки съответно.

За Финикс Кевин Дюрант вкара 29 точки, 28 прибави Девин Букър, а Юсуф Нуркич направи "дабъл-дабъл" от 21 точки и 12 борби, но "слънцата" загубиха още в петата минута на мача новото си попълнение Брадли Бийл заради контузия.

Jalen Brunson WENT OFF for a new career-high 50 points (35 in the 2H) as he led the Knicks to a W in Phoenix!



50 PTS

17/23 FGM (12/12 FGM in the 2H)

9/9 3PM



HE becomes the 1st player since 1979-1980 to score 50+ PTS while shooting 100% from 3-PT (min. 8 attempts). pic.twitter.com/yHjEAqa9rH