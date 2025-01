Джеймс Хардън поведе Лос Анджелис Клипърс към успех над Милуоки Бъкс

Джеймс Хардън реализира 40 точки, а Лос Анджелис Клипърс се справи с Янис Андетокумбо и Дамян Лилард и победи Милуоки Бъкс със 127:117. Норман Пауъл добави 33 точки, а Кави Леонард - 18, за да помогнат на Клипърс да прекратят серията от пет успеха на Бъкс.

Андетокумбо отбеляза 36 точки и хвана 13 борби. Лилард добави 29 пункта, 10 борби и 10 асистенции за втория си „трипъл-дабъл“ в рамките на два дни.

James Harden was a FORCE for the Clippers, tallying his 3rd 40+ PT game of the season!



40 PTS

5 REB

9 AST

4 3PM pic.twitter.com/mqfm3OOsMG