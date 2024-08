Джесика Пегула оформи финала на домашния тенис турнир в Синсинати

Джесика Пегула ще спори с Арина Сабаленка за титлата от турнира от сериите WTA 1000 в Синсинати. Представителката на домакините увеличи победната си серия на девет мача, след като на полуфиналите тя отстрани Паула Бадоса с 6:2, 3:6, 6:3 за час и 53 минути. Двубоят бе прекъснат неколкократно поради метеорологични условия.

Американката започна блестящо срещата и поведе с 4:0 в първия сет, което бе и достатъчно да затвори частта с 6:2.

Силите се изравниха във втория сет, когато настъпиха и промените във времето. Пегула поведе с пробив още в самото начало, но испанката успя да намери правилната формула да се справи с шестата в схемата. Бадоса поведе за 4:3, след което мачът бе прекъснат, а след подновяването му бившата номер 2 в света проби и спечели подаването си за крайното 6:3.

Инерцията бе на страната на испанката отново в заключителната част, като тя стигна до четири точки за пробив при 1:1. Американката обаче удържа на напрежението и се справи със заплахата, а след това при 4:3 и сервис на Бадоса, нанесе решаващият удар в полуфиналната среща, когато тя проби и спечели подаването си, за да затвори срещата с 6:3 за малко по-малко от два часа.

